В Калуге семь машин столкнулись на Гагаринском мосту

Вечером во вторник, 17 августа, ДТП с участием семи автомобилей произошло на Гагаринском мосту в Калуге. Фото выложил участник группы «Калуга ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, все участники аварии на легковых автомобилях двигались в правом ряду в сторону центра. В начале моста через Оку один водитель по какой-то причине затормозил – и остальные не успели снизить скорость, врезавшись в друг друга. Зачастую главной причиной подобных ДТП является несоблюдение безопасной дистанции.

Пока нет информации, пострадал ли кто-то в результате этого происшествия.

Движение в сторону центра Калуги с Правого берега серьезно затруднено. Пробка растянулась от поворота на Генерала Попова до моста.

Интересно, что за пару часов до аварии с семью автомобилями еще две машины разбились на Гагаринском мосту. Фото прислал наш подписчик в ВК.