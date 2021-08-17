В Калуге водитель «Хендая» сбил пешехода на улице Степана Разина

Около 14:00 во вторник, 17 августа, ДТП произошло на перекрестке улиц Степана Разина и Тульской в Калуге. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Хендай Солярис» сбил пешехода, который пересекал проезжую часть рядом с университетом по нерегулируемому переходу. Автомобилист двигался по улице Степана Разина со стороны площади Победы либо поворачивал с Тульской.

МЧС сообщает, что пострадал пешеход.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.