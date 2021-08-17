В Калуге водитель сбил молодого мужчину на переходе и скрылся

Днем в понедельник, 16 августа, на улице Московской в Калуге сбили пешехода. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, некий водитель ехал со стороны площади Московской и у дома №225 на пешеходном светофоре проехал на красный, сбил 21-летнего мужчину и не стал останавливаться.

С различными травмами пострадавшего молодого человека скорая помощь доставила в БСМП. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.