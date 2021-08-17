В Калужской области 38-летний водитель погиб в перевернувшейся «Оке»

Вечером в понедельник, 16 августа, смертельное ДТП произошло на дороге между Кировом и селом Фоминичи в Кировском районе. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 38-летний водитель «Оки» около 18:30 двигался с превышением скорости, не справился с управлением и рядом с деревней Прудки вылетел в кювет. Там машина перевернулась.

От полученных травм автомобилист скончался на месте происшествия.

Фото с места аварии.