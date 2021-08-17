В Калужской области водитель «Жигулей» выехал на тротуар и врезался в столб

Около 5:30 утра во вторник, 17 августа, один человек пострадал в ДТП на улице Советской в селе Барятино. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 5:30 водитель автомобиля ВАЗ 2107 не справился с управлением и выехал на тротуар. Остановил «Жигули» лишь столб.

МЧС сообщает об одном пострадавшем. У легкового автомобиля разбита передняя часть.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.