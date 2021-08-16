В Калуге водитель «Тойоты» сбил молодую пару на переходе

В ночь на 14 августа на улице Ленина в Калуге сбили двоих пешеходов. В понедельник УГИБДД по Калужской области подробнее рассказало об этом происшествии.

По предварительным данным, около 2:50 ночи 62-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» с улицы Кирова поворачивал налево на улицу Ленина не пропустил пешеходов и сбил 21-летнего парня и 20-летнюю девушку.

Скорая помощь доставила пострадавших в больницу. Врачи оказали им помощь и отпустили домой.