В Калуге 63-летний мужчина пострадал при пожаре в квартире на улице Салтыкова-Щедрина
Утром в понедельник, 9 августа, на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге произошел пожар в квартире на первом этаже жилого дома. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, возгорание произошло в 6:50. В трехкомнатной квартире закопчены стены, повреждены мебель.
С отравлением в больницу попал 63-летний мужчина, находившийся в помещении.
По предварительной информации, квартира загорелась из-за того, что пострадавший в ней курил.