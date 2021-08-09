В Калуге 63-летний мужчина пострадал при пожаре в квартире на улице Салтыкова-Щедрина

Утром в понедельник, 9 августа, на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге произошел пожар в квартире на первом этаже жилого дома. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, возгорание произошло в 6:50. В трехкомнатной квартире закопчены стены, повреждены мебель.

С отравлением в больницу попал 63-летний мужчина, находившийся в помещении.

По предварительной информации, квартира загорелась из-за того, что пострадавший в ней курил.