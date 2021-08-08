В Калуге пожар произошел в детском саду из-за неисправного холодильника

Вечером в субботу, 7 августа, в Калуге пожар произошел в здании детского сада №102 «Терем-теремок» на улице Дорожной.

В ГУ МЧС по Калужской области сообщили, что около 19:15 загорелся холодильный шкаф.

Никто из людей не пострадал. Детей в это время в саду не было.

Происшествие также прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области.

- Да, действительно в детском саду «Терем-теремок» 7 августа произошло возгорание на пищеблоке, - заявили в министерстве. - Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Последствия будут устранены уже в течение ближайшей недели.

МЧС опубликовало фото. Черный дым шел из окон.

Пока не сообщается, будет ли детский сад работать в понедельник.

Судя по фото с места происшествия, стены и потолок в помещении пищеблока закопчены.

Детский сад №102 «Терем-теремок» открыт в Калуге в 1998 году. Там занимается 440 детей.