В Обнинске отказались возбуждать уголовное дело на воспитателя, которого обвиняли в издевательстве над ребенком

В пятницу, 6 августа, в обнинских СМИ появилась информация, что в детском саду «Калинка» одна из воспитательниц якобы заклеивала ребенка рот скотчем. Однако этот факт опровергли в министерстве образования и науки Калужской области.

- Около месяца назад мама одного из воспитанников обратилась в управление образования Обнинска с жалобой на действия воспитателя детского сада «Калинка», - заявили в министерстве. - Правоохранительные органы провели расследование эпизода и отказали в возбуждении уголовного дела. Факты, указанные в жалобе, не подтвердились. Сейчас сотрудники детского сада работают в обычном режиме.

Еще об одном инциденте в Обнинске мы рассказывали неделю назад. Там одна из мам записала на диктофон, как воспитатель грозит ребенку «оторвать башку».