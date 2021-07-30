Прокуратура начала проверку детского сада в Обнинске, где воспитатель пригрозила ребенку оторвать башку

В Калужской области прокуратура в пятницу, 30 июля, начала проверку инцидента, произошедшего в одном из частных детских садов Обнинска.

- Прокуратурой города Обнинска организовано проведение проверки информации, размещенной в сети Интернет, по факту причинения телесных повреждений ребенку в одном из детских центров города, - говорится в сообщении ведомства. - В ходе прослушивания аудиозаписи, сделанной родителями ребенка, установлено, что на заднем плане слышны крики и плач детей.

Об этой истории накануне рассказал федеральный телеграм-канал LIFE SHOT.

Одна из мам сообщила, что ребенок начал приходить домой с синяками и отказывается ходить в садик. Женщина положила в вещи ребенка диктофон. И на записи слышны крики детей и фраза воспитателя: «Башку тебе оторвать надо».

По результатам прокурорской проверки будет принято решение.