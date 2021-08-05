В Калужской области 46-летний мотоциклист пострадал в столкновении с «Ауди»
Вечером в среду, 4 августа, ДТП с участием мотоциклиста произошло на трассе А130 в черте города Белоусово Жуковского района. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Сообщение об аварии поступило в 19:05.
По предварительным данным, на регулируемом перекрестке водитель «Ауди» поворачивал налево и не пропустил встречного мотоциклиста.
Пострадавшего байкера доставили в больницу с различными травмами.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.