В Калужской области 46-летний мотоциклист пострадал в столкновении с «Ауди»

Вечером в среду, 4 августа, ДТП с участием мотоциклиста произошло на трассе А130 в черте города Белоусово Жуковского района. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Сообщение об аварии поступило в 19:05.

По предварительным данным, на регулируемом перекрестке водитель «Ауди» поворачивал налево и не пропустил встречного мотоциклиста.

Пострадавшего байкера доставили в больницу с различными травмами.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.