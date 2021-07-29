В Калуге 33-летний водитель «Мазды» пострадал при столкновении с бетонным забором

Утром в четверг, 29 июля, на улице Параллельной в Калуге «Мазда 3» врезалась в бетонный забор. Подробнее об этом происшествии нам рассказали в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 8:50 утра 33-летний водитель «Мазды» ехал со стороны улицы Азаровской в сторону Степного проезда и рядом с автосервисом не справился с управлением. Машина врезалась в бетонный забор.

С различными травмами водителя доставили в больницу.