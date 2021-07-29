В Калужской области 43-летний водитель пострадал в столкновении двух грузовиков

Как мы уже рассказывали, около 11:20 в среду, 28 июля, ДТП произошло на 217 километре трассы М3 «Украина» в Мещовском районе. В четверг подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, в районе деревни Барятино водитель фуры «Ивеко» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В этот момент в прицеп фуры врезался встречный грузовик МАЗ.

Различные травмы в результате аварии получил 43-летний водитель МАЗа.