В Калужской области 59-летний водитель «Шевроле Нивы» погиб, врезавшись в дерево

Вечером в среду, 28 июля, смертельное ДТП произошло на дороге Козельск – Ульяново – Дудоровский – Хвастовичи недалеко от деревни Попелево Козельского района. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 59-летний водитель «Шевроле Нивы» около 19:40 не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Автомобилист скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Фото с места ДТП.