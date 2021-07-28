В Калужской области двое детей пострадали в столкновении самосвала с «Рено Дастер»

В Калужской области водитель самосвала «Скания» протаранил «Рено Дастер». ДТП произошло около 16:00 во вторник, 27 июля, на дороге Калуга – Медынь недалеко от деревни Михеево Медынского района. Подробности в среду сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 28-летний водитель грузовика неправильно выбрал безопасную дистанцию и не успевал затормозить перед другой машиной, которая остановилась перед местом, где производиться ремонт дороги. Чтобы избежать столкновения, водитель «Скании» выехал на встречную полосу, но там врезался в «Рено Дастер».

Различные травмы получили 34-летний водитель «Рено» и двое детей двух и шести лет, которые ехали в «Дастере».

От удара легковушка вылетела в кювет и перевернулась.