В Калужской области семейная пара погибла при пожаре в жилом доме

Около 4 часов утра в среду, 28 июля, пожар в частном жилом доме произошел в деревне Собакино Износковского района. В результате происшествия погибли два человека – муж и жена, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- Организовано проведение процессуальной проверки по факту смерти двух лиц при пожаре в Износковском районе, - говорится в сообщении СК. - В данный момент следственная группа выехала на место происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.