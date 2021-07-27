В Калуге водитель сбил 35-летнюю женщину на улице Новосельской и скрылся

Около 18:15 в понедельник, 26 июля, в Калуге на улице Новосельской в районе дома №2 сбили человека. Подробности о ДТП сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, некий водитель двигался со стороны Грабцевского шоссе в сторону улицы Ольговка и сбил 35-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части навстречу машине. После этого автомобилист скрылся с места аварии.

Очевидцев данного ДТП полиция просит обратиться по телефонам 02, (4842) 547-888, 547-535 или 547-534.