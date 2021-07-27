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В Калуге женщина с четырехлетней дочкой пострадали в ДТП на улице Стекольной

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД по Калужской области.
Опубликовано: 27.07.2021 12:21 0 417
В Калуге женщина с четырехлетней дочкой пострадали в ДТП на улице Стекольной

Около 13:15 в понедельник, 26 июля, ДТП с пострадавшими произошло на перекрестке улицы Стекольной и 1-го Стекольного переулка в Калуге. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Хендая Солярис» не пропустил «Шкоду Октавия».

Различные травмы получили женщина и четырехлетняя девочка, ехавшие на задним сиденье «Хендая».

- Ребенка перевозили без детского специального удерживающего устройства, - подчеркнули в УГИБДД. - Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей, а также за управление автомашиной, на которой светопропускание стекол не соответствует требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД по Калужской области.
Опубликовано: 27.07.2021 12:21 0 417
Тэги: дтп происшествие дети гибдд
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