В Калуге водитель «Мазды» сбил мотоциклиста на улице Суворова

Днем 23 июля на улице Суворова в Калуге в районе дома №110 произошло ДТП с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей. Подробности сообщили в понедельник в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 32-летний водитель «Мазды» при повороте направо на парковочное место не убедился в безопасности маневра и врезался в мотоцикл «Ямаха». После этого мотоцикл отбросило на припаркованный «Мерседес».

Различные травмы получил 33-летний мотоциклист.