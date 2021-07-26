Главная Новости Происшествия
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Олимпиада

В Калуге водитель «Мазды» сбил мотоциклиста на улице Суворова

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД по Калужской области.
Опубликовано: 26.07.2021 11:06 1 743
В Калуге водитель «Мазды» сбил мотоциклиста на улице Суворова

Днем 23 июля на улице Суворова в Калуге в районе дома №110 произошло ДТП с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей. Подробности сообщили в понедельник в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 32-летний водитель «Мазды» при повороте направо на парковочное место не убедился в безопасности маневра и врезался в мотоцикл «Ямаха». После этого мотоцикл отбросило на припаркованный «Мерседес».

Различные травмы получил 33-летний мотоциклист.

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД по Калужской области.
Опубликовано: 26.07.2021 11:06 1 743
Тэги: происшествие дтп гибдд
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Корпоративные данные защитит обучающая платформа SecurityAwareness от Мегафон
Подписка в подарок: «Лицей» поддержит семьи с детьми
Управляющий Калужским отделением Сбербанка Андрей Ручай рассказал почему сотрудники Сбера выбирают вакцинацию
Учиться — это увлекательно и круто: видеосервис Wink представляет новый раздел «Академия»
Георгий Юрданов: Мы всегда открыты для наших клиентов
МегаФон будет развивать сеть в Калужской области с Huawei, Nokia и ZTE
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Где скачать казахскую музыку
Спецтехника в России - купить безопасно и выгодно
Правила поиска дешевых авиабилетов

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru