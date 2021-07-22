В Калуге 52-летний мотоциклист пострадал в ДТП на улице Кирова
Днем в четверг, 22 июля, ДТП с участием мотоциклиста произошло на перекрестке улиц Кирова и Ленина в Калуге. Подробности нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем автомобиля «Рендж Ровер» около 13:50 двигалась по Кирова в сторону улицы Московской, перестраивалась налево и не уступила дорогу попутному мотоциклисту на «Кавасаки».
52-летний мужчина, управлявший «Кавасаки», получил различные травмы.
Фото с места аварии.