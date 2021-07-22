В Калуге два человека пострадали в ДТП на улице Московской

Около 11 утра в среду, 21 июля, ДТП произошло на перекрестке улиц Московской и Баррикад в Калуге, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем «Пежо 306» ехала по Московской в сторону Кирова, поворачивала налево на Баррикад и не пропустила встречный «УАЗ Патриот».

В результате аварии пострадала сама предполагаемая виновница и пассажир «Патриота».

Момент этой аварии попал на запись регистратора, которую выложили в социальных сетях.