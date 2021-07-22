В Калужской области возбуждено уголовное дело после ДТП с полицейской машиной

В Калужской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего» по факту ДТП с участием автомобиля ГИБДД под Тарусой. В четверг, 22 июля, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, 3 июля около 16 часов служебный автомобиль ГИБДД марки «Шкода Октавия» под управлением сотрудника полиции двигался по автомобильной дороге по направлению от Таруса в сторону Серпухова и преследовал автомобиль ВАЗ-2109, водитель которого допустил выезд на встречную полосу, - пояснили в СК. - Сотрудник полиции включил проблесковые маячки и звуковой сигнал на служебном автомобиле и в зоне действия знака «Обгон запрещен», не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Хонда Аккорд», который двигался по своей полосе. В результате ДТП водитель «Хонды», 39-летний житель Московского области, получил переломы и был госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.