В Калуге 86-летний водитель «Рено» врезался в стоящий грузовик

Управление ГИБДД по Калужской области в среду, 21 июля, сообщило подробности ДТП, произошедшего накануне на дороге Калуга – Медынь недалеко от развязки с трассой М3 «Украина».

По предварительным данным, 86-летний мужчина за рулем «Рено Дастер» двигался в сторону села Льва Толстого и врезался в стоявший на дороге грузовик дорожной службы.

Различные травмы получил сам предполагаемый виновник.

В полиции отмечают, что за нынешний год пенсионер уже 27 раз получал штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Фото с места аварии.