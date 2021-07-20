В Калужской области женщина и двое детей пострадали в столкновении автобуса и легковушки

Около 17:00 в понедельник, 19 июля, ДТП произошло на дороге между Лапшинкой и Кабицыно в Боровском районе Калужской области. Подробности сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса «МАЗ» не учел дистанцию и врезался в легковой автомобиль «Киа Соул». От удара легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Различные травмы получила 39-летняя женщина, находившаяся за рулем «Киа», а также два ее малолетних пассажира – 6 и 8 лет.

Фото с места ДТП.