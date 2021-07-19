Первый в 2021 году лесной пожар произошел в Калужской области

В субботу, 17 июля, в Калужской области произошел первый в 2021 году лесной пожар, сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

- В 16:50 один из наблюдательных пунктов зафиксировал лесной пожар в Каменском участковом лесничестве, недалеко от города Сосенского, - пояснили в Минприроды. -На место оперативно выехали 10 пожарных и 4 единицы техники от Лесопожарной службы региона. Помощь при пожаре была оказана МЧС - в тушении было привлечено 2 человека и 1 единица техники. В 17:35 пожар на площади 0,03 га был локализован, а ровно через два часа полностью потушен.

В министерстве напоминают, что при обнаружении пожара в лесу необходимо звонить на единый номер лесной охраны 8 800 100 94 00 или в региональную диспетчерскую по телефону 8 (4842) 56 39 39.