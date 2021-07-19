Жителю Калуги вынесли приговор за сбитого насмерть 27-летнего пешехода

В Калуге районный суд вынес приговор 61-летнему мужчине, которого признали виновным в смертельном ДТП. В понедельник, 19 июля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Как установил суд, мужчина за рулем «Мицубиси Лансер» вечером 25 ноября 2020 года двигался по улице Рылеева и на перекрестке с Баррикад сбил 27-летнего пешехода. Пострадавший пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

С места аварии пешехода доставили в больницу с различными травмами. Спустя некоторое время он умер.

Виновника отправили в колонию-поселение на два с половиной года. После освобождения он в течение двух лет не сможет управлять транспортом.