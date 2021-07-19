В Калужской области утонул 45-летний мужчина из Узбекистана

Вечером в субботу, 17 июля, в деревне Ивакино Боровского района Калужской области утонул 45-летний гражданин Узбекистана. Об этом сообщает в понедельник региональное управление Следственного комитета.

- В вечернее время мужчина находился на берегу водоема в компании знакомых и употреблял спиртное, - рассказали в СК. - Затем он, не умея плавать, пошел купаться и утонул. При этом некоторое время знакомые не замечали пропажу своего друга. О происшествии в правоохранительные органы было сообщено более чем через час после исчезновения мужчины.

Тело погибшего обнаружено и направлено на судебно-медицинское исследование, обстоятельства происшествия устанавливаются.