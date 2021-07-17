В Калужской области один человек погиб и четверо пострадали в столкновении автобуса и легковушки

Как мы уже рассказывали, вечером в пятницу, 16 июля, в Перемышльском районе у деревни Лучкино автобус «ПАЗ» столкнулся с легковым автомобилем «Ниссан Альмера». О причинах этой аварии в субботу нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, примерно в 16:30 на соединительной дороге между Перемышлем и трассой М3 «Украина» 55-летний водитель автобуса, ехавший со стороны Перемышля, при повороте допустил столкновение со встречной легковушкой.

В результате аварии погиб 62-летний пассажир «Ниссана». Травмы получили четыре человека: водитель и пассажир автобуса, а также водитель и еще один пассажир легкового автомобиля.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.