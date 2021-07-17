В Калужской области «Жигули» сгорели после ДТП

Рано утром в субботу, 17 июля, в Жуковском районе Калужской области после ДТП сгорел автомобиль «Жигули». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 6:15 недалеко от деревни Любицы водитель легковушки не справился с управлением и съехал в кювет. После этого машина почти сразу же загорелась.

На место прибыл расчет сотрудников МЧС, однако спасти машину уже не получилось, всё выгорело.

Никто из людей не пострадал.

Фото с места происшествия.