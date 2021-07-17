В Калужской области «Жигули» сгорели после ДТП
Рано утром в субботу, 17 июля, в Жуковском районе Калужской области после ДТП сгорел автомобиль «Жигули». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, около 6:15 недалеко от деревни Любицы водитель легковушки не справился с управлением и съехал в кювет. После этого машина почти сразу же загорелась.
На место прибыл расчет сотрудников МЧС, однако спасти машину уже не получилось, всё выгорело.
Никто из людей не пострадал.
Фото с места происшествия.