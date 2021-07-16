В Калуге автобус и троллейбус столкнулись на улице Московской

Около 14:00 в пятницу, 16 июля, на улице Московской в Калуге в районе путепровода произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, оба транспортных средства двигались в сторону центра, и водитель автобуса врезался в троллейбус.

МЧС сообщает, что в результате аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

UPD. Эту аварию прокомментировали в Управлении Калужского троллейбуса:

- Троллейбус проходил спецчасть, упала штанга, троллейбус остановился, автобус не успел остановиться. Причины пока не установлены.

У автобуса повреждена передняя часть.