В Калуге автобус и троллейбус столкнулись на улице Московской
Около 14:00 в пятницу, 16 июля, на улице Московской в Калуге в районе путепровода произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, оба транспортных средства двигались в сторону центра, и водитель автобуса врезался в троллейбус.
МЧС сообщает, что в результате аварии пострадал один человек.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
UPD. Эту аварию прокомментировали в Управлении Калужского троллейбуса:
- Троллейбус проходил спецчасть, упала штанга, троллейбус остановился, автобус не успел остановиться. Причины пока не установлены.
У автобуса повреждена передняя часть.