В Калуге 49-летнюю скутеристку сбили на улице Гурьянова

Вечером в среду, 14 июля, на улице Гурьянова в Калуге произошло ДТП с участием автомобиля «Опель Астра» и скутера. Подробности рассказали в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 17:50 27-летняя женщина за рулем «Опеля» поворачивала налево во двор и не уступила дорогу 49-летней женщине на скутере без номеров.

С места происшествия пострадавшую скутеристку отвезли в областную больницу в Анненках. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.