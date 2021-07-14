В Калуге два человека пострадали в ДТП на дороге между Анненками и Силикатным

Как мы уже рассказывали, во вторник, 12 июля, около 15:00 ДТП произошло на дороге между Анненками и Силикатным в Калуге. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, в районе деревни Белой 59-летний водитель «Ниссана» двигался в сторону Анненок, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу» и «Киа». От удара «Киа» съехал в кювет.

С различными травмами в больницу попали водитель «Ниссана» и 19-летний водитель «Лады».