Калужанин прятал автомобиль от приставов в кустах

Приставы арестовали автомобиль «Нива», принадлежащий жителю Калуги. Мужчина задолжал по таможенным платежам 436 тысяч рублей, сообщает в понедельник, 12 июля, УФССП по Калужской области.

- Судебные приставы установили, что в собственности у гражданина есть внедорожник «Нива», однако предоставлять транспортное средство для ареста должник отказался, - отмечают в УФССП. - Сотрудники Службы несколько раз пытались обнаружить машину, но мужчина специально не парковал ее возле дома. В один из дней в ходе исполнительных действий судебные приставы обошли квартал, в котором проживает должник, и все-таки обнаружили внедорожник. Он был аккуратно припаркован и замаскирован в зарослях кустов.

Машину передадут на торги.