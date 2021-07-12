В Калуге два человека пострадали в столкновении самосвала и «Нивы»

В понедельник, 12 июля, стали известны подробности о ДТП, которое произошло в пятницу на дороге между Анненками и Силикатным в районе деревни Белой. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель самосвала «Шанкси» ехал в сторону Силикатного, не соблюдал дистанцию и врезался в «Ниву».

От удара «Нива» перевернулась, а отлетевшие от нее осколки повредили в «Шевроле Лачетти».

Различные травмы в аварии получили 33-летний водитель «Нивы» и его 12-летний пассажир. Врачи оказали им помощь и отпустили домой.