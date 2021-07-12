В Калуге водитель «Шкоды» сбил шестилетнего мальчика на переходе

Около 19:00 в субботу, 10 июля, ребенок пострадал в ДТП у дома №11 на улице Братьев Луканиных в Калуге. Подробности в понедельник сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 25-летняя девушка за рулем «Шкоды Йети» двигалась со стороны улицы Фомушина и сбила шестилетнего мальчика, который перебегал дорогу по пешеходному переходу.

Мальчика на скорой помощи отвезли в детскую областную больницу в Анненках. Он госпитализирован в хирургическое отделение.