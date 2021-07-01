В Калужской области двое мужчин пострадали в вылетевшем кювет «Рено»

Вечером в среду, 30 июня, на 4 километре трассы Ферзиково -Дугна- Р132- «Золотое кольцо» произошло ДТП. Об этом сообщают в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 32-летний водитель «Рено Логан» примерно в 17:05 ехал в сторону Ферзиково. Из-за дождя он не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадал сам автомобилист и 32-летний пассажир этой машины. Оба доставлены в калужскую областную клиническую больницу.