В Калуге полиция ищет очевидцев ДТП на улице Кирова

На улице Кирова в районе дома №22 утром 13 июня произошла авария. В четверг, 1 июля, в УМВД по Калужской области сообщили, что сейчас идут поиски очевидцев.

Примерно в 8:35 водитель черной машины сбил 50-летнюю женщину-пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

- Очевидцев этого происшествия просим обратиться в отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Калуге по адресу: г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 3А, кабинет №16 или по телефонам: 547-888 или 547-534, - отмечают в полиции.