В Калужской области 86-летний водитель ВАЗа врезался в дерево при попытке не сбить лося

Во вторник, 29 июня, в Юхновском районе на 16 километре трассы «Саволенка-Олоньи Горы» произошло ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 86-летний водитель ВАЗа примерно в 11:50 ехал со стороны трассы А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль», когда на дорогу выбежал лось. Пытаясь не сбить животное, мужчина съехал с дороги и врезался в дерево.

Водитель получил травмы. После ДТП мужчина самостоятельно обратился в поликлинику ЦРБ № 4 в Юхнове.