В Калуге 27-летний мужчина пострадал в столкновении «Киа» и «Опеля»

В ночь на воскресенье, 27 июня, в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области в понедельник.

По предварительной информации, примерно в 01:11 в районе дома №7 по улице Тихой 38-летний водитель «Киа Сид» ехал в сторону площади Ждамирова и столкнулся с машиной «Опель Астра» под управлением 27-летнего молодого человека, который ехал встречно.

В результате ДТП пострадал 27-летний пассажир «Опеля». Его на скорой отвезли в БСМП, а после оказания медицинской помощи отпустили домой.