В Калужской области маленькая девочка и 32-летняя женщина пострадали в массовом ДТП

Вечером субботы, 26 июня, под Калугой произошло ДТП. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области в понедельник.

По предварительной информации, около 20:54 на 8-м километре трассы «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» 32-летний водитель «Мазды 3» двигался в сторону Калуги, не учел расстояние и столкнулся с «Ладой Веста» под управлением 27-летнего молодого человека, который ехал попутно и врезался в «Ниссан» с 32-летней женщиной за рулем.

В результате ДТП пострадали 5-летняя девочка, находившаяся в «Ниссане», а также водитель этой машины. Ребенку оказали медицинскую помощь на месте аварии, а женщину на скорой отвезли в КОБ.