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В Дзержинском районе 90-летняя пенсионерка сгорела в собственном доме

Кристина Посохина , Фото: Следственный комитет по Калужской области
Опубликовано: 27.06.2021 15:00 2 671
В Дзержинском районе 90-летняя пенсионерка сгорела в собственном доме

Следственный комитет по Калужской области в воскресенье, 28 июня, сообщает о том, что женщина сгорела при пожаре собственного дома в Дзержинском районе.

- 26 июня 2021 года поступило сообщение о пожаре в частном доме деревни Лапино Дзержинского района, - уточняет СК. - При тушении пожара в одной из комнат обнаружено тело женщины 1931 года рождения. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать критическое перенапряжение системы электропитания дома.

Погибшая отравилась угарным газом. 

На данный момент ведутся проверки.

Кристина Посохина , Фото: Следственный комитет по Калужской области
Опубликовано: 27.06.2021 15:00 2 671
Тэги: Пожар ЧП
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