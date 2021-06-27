В Дзержинском районе 90-летняя пенсионерка сгорела в собственном доме

Следственный комитет по Калужской области в воскресенье, 28 июня, сообщает о том, что женщина сгорела при пожаре собственного дома в Дзержинском районе.

- 26 июня 2021 года поступило сообщение о пожаре в частном доме деревни Лапино Дзержинского района, - уточняет СК. - При тушении пожара в одной из комнат обнаружено тело женщины 1931 года рождения. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать критическое перенапряжение системы электропитания дома.

Погибшая отравилась угарным газом.

На данный момент ведутся проверки.