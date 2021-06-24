В Калужской области зафиксирована вспышка инфекционного эпидидимита баранов
В Калужской области выявили вспышку инфекционного эпидидимита баранов. Об этом сообщили на заседании противоэпизоотической комиссии в региональном правительстве в среду, 23 июня.
Болезнь у животных обнаружили в одном из хозяйств деревни Нижнее Гульцово Думиничского района.
На заседании подчеркнули, что данное заболевание не опасно для людей. Также на конференции доложил о мерах по противодействию распространения инфекции. Отмечалось,
В очаге заражения проведено эпизоотическое обследование.
На данный момент специалисты госветслужбы и органов местного самоуправления проводят организационно-хозяйственную и санитарную работу.