В Калуге 17-летний парень попал под колеса мотоцикла

Как мы ранее рассказывали, в Калуге на улице Ленина произошло ДТП вечером среды, 23 июня. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области в четверг.

По предварительной информации, около 21:00 в районе дома №77 по улице Ленина 36-летний мотоциклист на «Хонде Хорнет» ехал со стороны улицы Дзержинского в сторону улицы Кирова. На регулируемом перекрестке он сбил 17-летнего парня, который переходил дорогу на красный свет.

Подросток получил различные травмы. Его отвезли в детскую областную клиническую больницу, где юноше оказали помощь и отпустили домой.