В Обнинске 40-летний рабочий погиб на стройке

В понедельник, 21 июня, в Обнинске погиб 40-летний строитель. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области в среду.

- На строительной площадке на улице Менделеева в Обнинске при заливке фундамента бетоном произошел разрыв стрелы автобензонасоса, - отметили в СК. - Часть стрелы упала на рабочего, находившегося в котловане. 40-летний мужчина скончался на месте.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.