В Калужской области за выходные утонули семь мужчин и пенсионерка

В Калужской области за выходные восемь человек утонули на водоемах. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета в понедельник, 21 июня.

- За прошедшие выходные сотрудники Следственного комитета восемь раз выезжали на сообщения о гибели людей в водоемах, - отметили в СК. - Несчастные случаи произошли в Калуге, Обнинске, Перемышльском, Козельском и Жуковском районах.

Погибли семеро мужчин от 30 до 45 лет и одна пенсионерка.