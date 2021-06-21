В Калужской области 33-летняя женщина на «Шевроле» улетела в кювет и врезалась в дерево

Как мы уже ранее рассказывали, ночью субботы, 19 июня, Тарусском районе на 2 километре дороги Таруса-Алекино произошло ДТП. В УГИБДД по Калужской области сообщили подроности в понедельник, 21 июня.

По предварительной информации, 33-летняя женщина за рулем «Шевроле Авео» около 03:40 ехала со стороны деревни Алексино в сторону Тарусы и вылетела в правый кювет, из-за чего врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель пострадала. Ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой.