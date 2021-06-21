МЧС предупреждает об аномальной жаре в Калужской области с 21 по 25 июня

В период с 21 по 25 июня на территории Калужской области ожидается аномальная жара. Среднесуточная температура превышает климатическую норму на 7-12 °С, сообщают в региональном ГУ МЧС.

- В жаркую и душную погоду важно принимать профилактические меры против солнечного и теплового удара, - отметили спасатели. - На солнце нужно всегда ходить в головном уборе будь то шляпа, косынка, бейсболка или панамка – не важно, главное, чтобы голова была защищена от солнечных лучей. Также не рекомендуется спать на солнце и совершать в жаркое время дня длительные переходы без периодического отдыха.

Если вы заметили, что из-за жары человеку стало плохо - немедленно позвоните в скорую помощь по номеру 03 (со стационарного) или 103 (с мобильного телефона).