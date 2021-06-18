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Пожарные предотвратили взрыв на складах в Калуге

Сергей ПЕТРОВ , фото ГУ МЧС по Калужской области
Опубликовано: 18.06.2021 14:09 2 1700
Пожарные предотвратили взрыв на складах в Калуге

Как мы уже сообщали, в Калуге на улице Московской, 292 загорелся склад. Черный дым от него был хорошо виден в разных частях Калуги.

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, пожар был потушен. Пострадавших нет.

Однако, как выяснилось сейчас, дело могло обернуться совсем плохо, если бы пожарные не приняли меры.

Им удалось уберечь от огня баллоны с газом и кислородом, которые хранились на складе.

Если бы это добро рвануло, жертв вряд ли удалось бы избежать.

Сергей ПЕТРОВ , фото ГУ МЧС по Калужской области
Опубликовано: 18.06.2021 14:09 2 1700
Тэги: происшествие чп пожар
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