Пожарные предотвратили взрыв на складах в Калуге

Как мы уже сообщали, в Калуге на улице Московской, 292 загорелся склад. Черный дым от него был хорошо виден в разных частях Калуги.

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, пожар был потушен. Пострадавших нет.

Однако, как выяснилось сейчас, дело могло обернуться совсем плохо, если бы пожарные не приняли меры.

Им удалось уберечь от огня баллоны с газом и кислородом, которые хранились на складе.

Если бы это добро рвануло, жертв вряд ли удалось бы избежать.