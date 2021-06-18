В Калуге водитель «Ситроена» сбил 55-летнюю женщину

Вечером в четверг, 17 июня, в Калуге на перекрестке улиц Московская и Баррикад произошло ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, в районе дома №79 по улице Московской 65-летний водитель «Ситроена С4» двигался по улице Баррикад со стороны улицы Воронина к улице Ленина. Заворачивая на улицу Московскую, он сбил 55-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому переходу.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь и отпустили домой.