В Калужской области два человека пострадали в ДТП с перевернувшимся квадроциклом

В ночь на понедельник, 14 июня, в Думиничском районе перевернулся квадроцикл. ДТП произошло в районе села Зимницы, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, примерна в 2 часа ночи 46-летний водитель квадроцикла «Стелс» при повороте налево на перекрестке вылетел в кювет и перевернулся.

Травмы получил сам водитель и его 36-летняя пассажирка. Они госпитализированы.

Водитель квадроцикла вылетел в кювет при повороте налево.